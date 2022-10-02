Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli

02 Ekim 2022 Pazar, 07:00

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli ekipler, bugün öğlen saatlerinde Akköy sahilinde devriye gezdikleri sırada, nesli tükenme tehlikesinde olan bir caretta carettanın sahile vurduğunu ve ters döndüğünü fark etti.

Harekete geçen ekipler, carettta carettayı düzelterek denize bıraktı.