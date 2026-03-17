Japon deprem uzmanı Balıkesir'de uyardı! Yeni ve eski binaları karşılaştırdı...

Ayvalık Belediyesi ile Ayvalık Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen “Balıkesir’in Depremselliği ve Yapı-Zemin İlişkisi” başlıklı konferans, Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde yoğun katılıma sahne oldu. Konferansta Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Japonya’nın aktif deprem kuşağında yer aldığını vurgulayan Moriwaki, deprem öncesinde alınacak önlemlerin can ve mal kaybını büyük ölçüde azaltacağını belirtti. Moriwaki, özellikle yapı güvenliği ve zemin etüdünün hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, Japonya’daki uygulamaların Türkiye’de de yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

'YENİ BİNALAR GEÇMİŞE GÖRE DAHA DAYANIKLI'

Türkiye’de yapı denetim sisteminin 1999 depremi sonrası önemli ölçüde geliştiğini belirten Moriwaki, yeni yapılan binaların geçmişe göre daha dayanıklı olduğunu ancak sistemin eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’deki yapı stokunun önemli bir bölümünün kaçak yapılardan oluştuğunu da dile getiren Moriwaki, mevcut deprem yönetmeliğinin Japonya’ya kıyasla daha katı kurallar içerdiğini ancak bu kuralların etkin uygulanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.