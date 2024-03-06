Japon deprem uzmanı Moriwaki: 'Marmara'da her an deprem olabilir, hazır olun'

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi için “Her an deprem olabilir. Artık hazır olunsun” şeklinde uyarıda bulundu.

İHA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 11:32
Japon deprem uzmanı Moriwaki: 'Marmara'da her an deprem olabilir, hazır olun'
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Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen Merzifon 7. Kitap Fuarı’na katılan deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi'nde meydana gelmesi olası deprem için uyarıda bulundu. 

Moriwaki , “Çanakkale, İnegöl, Bursa, Bandırma, Balıkesir tarafında deprem olabilir diye söylüyordum. Çanakkale’de oldu. Her an deprem olabilir. Özellikle Marmara Bölgesi’nde. Artık hazır olunsun” dedi.

Halkla buluştuğu söyleşide binaların bulunduğu zeminin yapısına ve yaşam üçgeni yönteminin önemine değinen Yoshinori Moriwaki, su şişesi, toz maskesi, deprem çantası ile düdüğün depreme hazırlık olarak bulundurulmasını tavsiye etti

“4 AYDA 21 BİN DEPREM ÇANTASI DAĞITTIK”

Fuarı düzenleyen Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde bulunan ilçede 4 ayda 21 bin adet deprem çantası dağıttıklarını açıkladı. Kargı,  “Önümüzdeki dönemde depremi merkezi alan bir imar revizyon çalışması yapmayı planlıyoruz. Temel önceliğimiz zemin sıvılaşma riskinin ölçülmesini temel alan imar planı hazırlayacağız. Bu riski ölçmüş bir yerel yönetim kentin yapılaşmasında daha sağlıklı adımlar atacak” diye konuştu.



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