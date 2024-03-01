Ahmet Ercan'dan Naci Görür'e 'İstanbul depremi' eleştirisi: 'Bir tane kanıt gösterin...'

Görür, Büyük İstanbul depremi için “İstanbul’da kesinlikle 7’den büyük bir deprem olacaktır” açıklamasını yapmış ve "Depremin eli kulağında" olduğunu vurgulamıştı.

Naci Görür geçen gün yaptığı açıklamasında da “Türkiye’nin herhangi bir yerinde her an 7 ve üzeri deprem olabilir” ifadelerini kullanmıştı.