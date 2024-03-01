Ahmet Ercan'dan Naci Görür'e 'İstanbul depremi' eleştirisi: 'Bir tane kanıt gösterin...'

Yer Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Naci Görür'ün ‘İstanbul’da her an deprem olabilir’ iddialarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
01 Mart 2024 Cuma, 19:10
Ahmet Ercan'dan Naci Görür'e 'İstanbul depremi' eleştirisi: 'Bir tane kanıt gösterin...'

Deprem uzmanları ve jeologlar, İstanbul’da da yıkıcı bir deprem beklediklerini söyleyerek yurttaşlara uyarılarda bulunuyor.

Ahmet Ercan'dan Naci Görür'e 'İstanbul depremi' eleştirisi: 'Bir tane kanıt gösterin...'

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür de, İstanbul depremine karşı sürekli uyarılarda bulunan uzmanların başında geliyor.

Ahmet Ercan'dan Naci Görür'e 'İstanbul depremi' eleştirisi: 'Bir tane kanıt gösterin...'

Prof. Dr. Görür, Büyük İstanbul depremi için “İstanbul’da kesinlikle 7’den büyük bir deprem olacaktır” açıklamasını yapmıştı.

Ahmet Ercan'dan Naci Görür'e 'İstanbul depremi' eleştirisi: 'Bir tane kanıt gösterin...'

Görür, Büyük İstanbul depremi için “İstanbul’da kesinlikle 7’den büyük bir deprem olacaktır” açıklamasını yapmış ve "Depremin eli kulağında" olduğunu vurgulamıştı.

Naci Görür geçen gün yaptığı açıklamasında da “Türkiye’nin herhangi bir yerinde her an 7 ve üzeri deprem olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Ercan'dan Naci Görür'e 'İstanbul depremi' eleştirisi: 'Bir tane kanıt gösterin...'

Son olarak Yer Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası İstanbul depremine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Ahmet Ercan'dan Naci Görür'e 'İstanbul depremi' eleştirisi: 'Bir tane kanıt gösterin...'

Ercan, ‘İstanbul’da her an deprem olabilir’ iddialarına yanıt vererek “İstanbul’da her an deprem olacağını gösteren bir tane kanıt gösterin size inanayım!” dedi.

Ahmet Ercan'dan Naci Görür'e 'İstanbul depremi' eleştirisi: 'Bir tane kanıt gösterin...'

Ercan, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da her an deprem olacağını gösteren bir tane kanıt gösterin size inanayım! Siz böyle söyledikçe siyasetçiler ile müteahhitler sizin sözlerinizi kullanıp oy ile para devşiriyorlar. İnşaat ülkeye katma değer üretmeyen ölü yatırımdır. Yatırım sanayiye kaymalı. Lütfen."

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