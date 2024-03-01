Ahmet Ercan'dan Naci Görür'e 'İstanbul depremi' eleştirisi: 'Bir tane kanıt gösterin...'
Yer Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Naci Görür'ün ‘İstanbul’da her an deprem olabilir’ iddialarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Deprem uzmanları ve jeologlar, İstanbul’da da yıkıcı bir deprem beklediklerini söyleyerek yurttaşlara uyarılarda bulunuyor.
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür de, İstanbul depremine karşı sürekli uyarılarda bulunan uzmanların başında geliyor.
Prof. Dr. Görür, Büyük İstanbul depremi için “İstanbul’da kesinlikle 7’den büyük bir deprem olacaktır” açıklamasını yapmıştı.
Görür, Büyük İstanbul depremi için “İstanbul’da kesinlikle 7’den büyük bir deprem olacaktır” açıklamasını yapmış ve "Depremin eli kulağında" olduğunu vurgulamıştı.
Naci Görür geçen gün yaptığı açıklamasında da “Türkiye’nin herhangi bir yerinde her an 7 ve üzeri deprem olabilir” ifadelerini kullanmıştı.
Son olarak Yer Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası İstanbul depremine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.
Ercan, ‘İstanbul’da her an deprem olabilir’ iddialarına yanıt vererek “İstanbul’da her an deprem olacağını gösteren bir tane kanıt gösterin size inanayım!” dedi.
Ercan, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul’da her an deprem olacağını gösteren bir tane kanıt gösterin size inanayım! Siz böyle söyledikçe siyasetçiler ile müteahhitler sizin sözlerinizi kullanıp oy ile para devşiriyorlar. İnşaat ülkeye katma değer üretmeyen ölü yatırımdır. Yatırım sanayiye kaymalı. Lütfen."
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