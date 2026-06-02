Japonya'da Jangmi Tayfunu alarmı: Uçuşlar iptal edildi, binlerce ev elektriksiz!

Dünyanın en büyük doğal afet kuşaklarından birinde yer alan Japonya, bu kez güney eyaletlerini vuran Jangmi Tayfunu ile mücadele ediyor. Ülkenin güney açıklarında hızla ilerleyen ve günlük hayatı felç eden tayfun nedeniyle Okinawa eyaleti başta olmak üzere pek çok bölgede ciddi maddi hasar ve yaralanmalar meydana geldi.

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin meteoroloji yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre; Jangmi Tayfunu, sabah saatleri itibarıyla Amami Adaları'nın kuzeybatı aksında yönünü tayin ederek iç kesimlere doğru ilerlemeye devam ediyor.

YARALILAR VAR, 47 BİN EV ELEKTRİKSİZ KALDI

Tayfunun beraberinde getirdiği şiddetli rüzgarlar ve fırtına, Okinawa eyaletinde direkleri devirdi, binaların çatılarını uçurdu. İlk belirlemelere göre fırtına kaynaklı kazalarda 10'dan fazla yurttaşın yaralandığı ve hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

The Japan Times gazetesinin aktardığı verilere göre, tayfunun enerji nakil hatlarına verdiği zarar nedeniyle Okinawa ve Kagoşima eyaletlerinde 47 binden fazla haneye elektrik verilemiyor. Ekiplerin fırtına altında onarım çalışmalarını güçlükle sürdürdüğü belirtiliyor.

ULAŞIM FELÇ OLDU: 4. SEVİYE ALARM KAPIDA

Afetin boyutu ulaşım ağını da doğrudan vurdu. Tayfunun etkisiyle hava sahasındaki risklerin artması üzerine ülke genelinde 300'den fazla uçak seferi iptal edildi. Demiryolu şirketleri de hızı saatte yüzlerce kilometreyi bulan rüzgarlar nedeniyle hızlı tren (Şinkansen) seferlerinde büyük aksamalar ve gecikmeler yaşanabileceği konusunda yolcuları uyardı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, tayfunun ilerleyen saatlerde şiddetini artırabileceğine dikkat çekerek, riskli bölgeler için "acil uyarı" ve "hayati tahliye çağrısı" anlamına gelen 4. seviye alarm verilebileceğini kaydetti. Yetkililer; tayfun kuşağındaki bölgelerde kuvvetli sağanak yağış, toprak kayması (heyelan) ve deniz kıyılarında dev dalgaların oluşabileceği konusunda halkı sığınaklarda kalmaya davet etti.