JASAT'tan hayvan hırsızlığı operasyonu: 4 tutuklama
Kars'ta, Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT), hayvan hırsızlığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 3 ayrı olayda toplam 32 büyükbaşı çaldığı belirlenen suç örgütünü çökertmek için soruşturma başlattı.
Yaklaşık 1 ay süren takiple, örgüt lideri olduğu belirlenen G.K. (43) ile üyeler E.I. (49), İ.D. (35), Ö.Y. (24), E.Z. (35), E.K. (23) ve Y.K.'nin (38) yakalanması için Kars merkez ile Arpaçay ilçesinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
MATERYALLERE EL KONULDU
G.K.'nin evindeki aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 5 av tüfeği fişeği, 10 tabanca şarjörü, 10 el telsizi, 1 telsiz şarj aleti, 2 masolet kelepçe, 1 silah dürbünü, 1 kasatura, 1 elektroşok cihazı ele geçirildi.
JASAT'ın 7 adrese operasyonunda yakalanan örgüt lideri G.K. ile şüpheliler E.I., İ.D. ve R.A. tutuklanıp Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Şüphelilerden Ö.Y. ve E.Z. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Firari durumdaki Y.K. ve E.K.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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