Jeofizik Mühendisleri Odası (JFMO) Adana Şubesi: Depreme hazırlıklı olmak zorundayız
Jeofizik Mühendisleri Odası (JFMO) Adana Şube Başkanı Emin Pişkin, deprem olasılığı yüksek Türkiye’de depreme dayanıklı yapı tasarlanmasının önemine dikkat çekti.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeofizik Mühendisleri Odası (JFMO) Adana Şube Başkanı Emin Pişkin, depremin yeri ve zamanını kestirmenin güç olduğunu, deprem kuşağı içerisinde yer alan Türkiye’de orta büyüklükte ya da yıkıcı niteliğe sahip deprem olasılığının yüksek olduğunu vurguladı.
1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle yazılı açıklama yapan Pişkin, “Deprem, insanoğlunun yaşadığı en önemli doğa olaylarından biridir. Toplumumuzda deprem bilincinin oluşturulması ve deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda hazırlıklı olunması amacıyla, ülkemizde her yıl 1-7 Mart haftası, deprem haftası kabul edilmiştir” dedi.
Depremin yeri ve zamanını kestirmenin güç olduğuna işaret eden ve Türkiye’nin deprem riskli bir coğrafyada yer aldığını dile getiren Emin Pişkin, “Depremin yıkıcı etkisinden kurtulmak ise depreme dayanıklı yapı tasarlamakla mümkündür” diye konuştu.
Bu nedenle, yerleşim yeri seçiminden yapı-zemin ilişkisinin incelenmesine, yapı üretimi ve denetimine kadar sağlıklı işleyen bir sistemin kurulmuş olmasının önemine dikkat çeken Pişkin, “İlgili mühendislik disiplinlerini görmemiş yapılarda (ruhsatsız) meydana gelecek depremler sonrası ciddi mal ve can kayıplarının yaşanacağı utulmamalıdır. Bölgemizde depreme dayanıksız yapı stoklarının bir an önce kentsel dönüşümlerinin yapılabilmesi için, yapı sahipleri ile yerel yönetimler bir araya gelmeli ve olası sorunların çözüm yolları bulunmalıdır. Gerekli mühendislik çalışmalarının yapılarak yıkıcı etkilerinden kurtulabileceğimiz bir doğa olayı olan depremlerin felaketlere dönüşmemesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Savaş diye oyun videosu yayınlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
En Çok Okunan Haberler
- Alman banka devinden enflasyon tahmini
- TTB yeniden greve gidiyor: Tarih verildi
- Ankapark davası yine ertelendi
- AKP'li milletvekili trafik kazası geçirdi
- Savaş diye oyun videosu yayınlayan CNN Türk'ten açıklama
- Elektrik tarifelerine yeni zam beklentisi
- Kadın cinayeti: Karnındaki bebeğiyle katledildi
- Bakan Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı ile görüştü
- Hukukçu Avşar’dan Ukrayna’daki öğrenciler için öneri
- Valilik uyardı: Kar ve don bekleniyor