Jeofizik Mühendisleri Odası (JFMO) Adana Şubesi: Depreme hazırlıklı olmak zorundayız

01 Mart 2022 Salı, 15:52

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeofizik Mühendisleri Odası (JFMO) Adana Şube Başkanı Emin Pişkin, depremin yeri ve zamanını kestirmenin güç olduğunu, deprem kuşağı içerisinde yer alan Türkiye’de orta büyüklükte ya da yıkıcı niteliğe sahip deprem olasılığının yüksek olduğunu vurguladı.

1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle yazılı açıklama yapan Pişkin, “Deprem, insanoğlunun yaşadığı en önemli doğa olaylarından biridir. Toplumumuzda deprem bilincinin oluşturulması ve deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda hazırlıklı olunması amacıyla, ülkemizde her yıl 1-7 Mart haftası, deprem haftası kabul edilmiştir” dedi.

Depremin yeri ve zamanını kestirmenin güç olduğuna işaret eden ve Türkiye’nin deprem riskli bir coğrafyada yer aldığını dile getiren Emin Pişkin, “Depremin yıkıcı etkisinden kurtulmak ise depreme dayanıklı yapı tasarlamakla mümkündür” diye konuştu.

Bu nedenle, yerleşim yeri seçiminden yapı-zemin ilişkisinin incelenmesine, yapı üretimi ve denetimine kadar sağlıklı işleyen bir sistemin kurulmuş olmasının önemine dikkat çeken Pişkin, “İlgili mühendislik disiplinlerini görmemiş yapılarda (ruhsatsız) meydana gelecek depremler sonrası ciddi mal ve can kayıplarının yaşanacağı utulmamalıdır. Bölgemizde depreme dayanıksız yapı stoklarının bir an önce kentsel dönüşümlerinin yapılabilmesi için, yapı sahipleri ile yerel yönetimler bir araya gelmeli ve olası sorunların çözüm yolları bulunmalıdır. Gerekli mühendislik çalışmalarının yapılarak yıkıcı etkilerinden kurtulabileceğimiz bir doğa olayı olan depremlerin felaketlere dönüşmemesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.



