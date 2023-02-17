Jeolog Prof. Dr. Cenk Yaltırak kimdir, kaç yaşında?

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 14:52

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 14:52

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yerbilimci Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Kahramanamraş depremlerinin sonrasında açıklamaları ile merak konusu oldu.

CENK YALTIRAK KİMDİR?

Cenk Yaltırak 1963 yılında İstanbul'da doğdu. 1987’de Trakya Üniversitesi'nden, 1992'de İTÜ’den mezun oldu. Yüksek lisansını 1996'da İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’nde Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Bölümü'nde, doktorasını ise 2003'te İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü'nde tamamladı. 2009 yılında doçent, 2014 yılında profesör oldu. 2000-2001 yıllarında Kanada'nın Newfoundland Memorial Üniversitesi'nde Marmara Denizi üzerine de çalışmaya başladı. Bu konudaki üstün nitelikli araştırmaları sayesinde 2003 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teşvik Ödülü'nü, doktorasını tamamlamadan kazanan ilk araştırmacı oldu