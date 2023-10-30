Jeoloji Mühendisleri: Yeni imar alanlarının oluşturulmasını kaygı ile izliyoruz

Yayınlanma: 30.10.2023 - 13:43

Güncelleme: 30.10.2023 - 13:43

Ege Denizi'nde 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.51'de Sisam Adası açıklarında 6,6 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 15 saniye sürdü. Deprem, en büyük yıkıcı etkisini, merkez üssüne yaklaşık 70 km uzaklıkta, İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde göstermiş, 117 yurttaşımız yaşamını yitirmiştir.

“DOĞANIN BİR UYARISI”

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi depremin ardından 3 yıl geçtiğini hatırlatarak bir açıklama yayımladı. Açıklamada “Depremin yıkım yaptığı bölge kalın, suya doygun ve gevşek güncel akarsu çökellerinin bulunduğu, Meles Deltası’nın arkasındaki ova bölümüdür. Deprem büyütmesinin ve sıvılaşma riskinin en yüksek olduğu bu bölgede, çok düşük ivme değerlerine bile karşı koyamayacak ölçüde dayanıksız binaların bulunması, depremi ciddi bir afete dönüştürmüştür. 30 Ekim 2020’nin doğanın bir uyarısı olduğunu bir kez daha anımsatmak isteriz” denildi.

“KAYGI İLE İZLİYORUZ”

İzmir’de uzun zamandır sessizliğini koruyan fayların her an yıkıcı bir deprem üretebileceği bilim insanlarınca vurgulandığı belirten açıklamada, “Bu fayların kırılması durumunda olabilecek bir deprem Bostanlı, Mavişehir, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova Alsancak gibi alüvyon üzerinde yerleşimi olan semt ve mahalleleri ciddi biçimde etkileyecektir. Özellikle, sahile yakın, suya doygun zeminler üzerinde inşa edilmiş, dayanım ömrünü tamamlamış yüzlerce binanın temel elemanları ve betonları, korozyon nedeni ile mühendislik özelliklerini neredeyse tamamen yitirdikleri bilinmektedir. Bunun yanında, Bostanlı, Mavişehir ve İnciraltı gibi suya doygun akarsu çökellerinin yeraldığı bölgelerde yeni imar alanlarının oluşturulmaya çalışıldığını kaygı ile izliyoruz” ifadelerini kullandıldı.

"FAY YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKMALI"

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak uyarıların sıralandığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Ülkemizin, yıkıldıktan sonra dönüşüm gibi akıl dışı uygulamalar yerine, yıkılmadan planlı kentsel değişime ve öncelikli yerleşim alanlarının belirlenmesine şiddetle ihtiyacı vardır. Kentsel nüfus yoğunluğunun azaltılması, göçün önlenmesi, insanların doğdukları ve yaşadıkları yerlerde insanca yaşayacakları koşulların oluşturulması gerekmektedir. Jeoloji mühendisleri odasının ısrarla üzerinde durduğu fay yasasının bir an önce çıkarılması, tarım alanlarının imara açılmaması ve etkin efektif kamucu denetim anlayışı ile tüm yapıların, ilgili tüm meslek disiplinlerinin içinde olduğu yeni bir denetim sistemi ile denetlenmesine şiddetle ihtiyaç vardır. Gerek 30 Ekim gerek 6 Şubat ve gerekse bugüne kadar doğa kaynaklı afetlerde yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.”