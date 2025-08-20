Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yapılacak 8 bin uzman erbaş alımının detayları belli oldu; alımlar at bakıcısı, havacılık itfaiyeci, lojistik ve bando alt branşlarında gerçekleştirilecek. Peki, JGK uzman erbaş alımı başvuruları başladı mı? 8 bin Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte, ayrıntılar...

JGK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde toplam 8.000 uzman erbaş (erkek) alımı gerçekleştirilecek. Başvuru süreci 20 Ağustos 2025 itibarıyla başladı ve 3 Eylül 2025 tarihine kadar başvuru ekranı açık kalacak. Adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayarak alım sürecine dahil olabilecek.

JGK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvuru işlemlerini jandarma.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular, Personel/Öğrenci Alımı Başvuru ekranı üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla, belirlenen tarihler arasında yapılacak.

JGK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır.

Jandarma, at bakıcısı, bot serdümeni, sıhhiyeci, muhabere, havacılık ve bando alt branşları için 2023-2024 yıllarından birine ait KPSS puanının (P3, P93, P94) 60 ve üzeri, j.lojistik (Mesleki nitelikler) alt branşı için ise 2024 yılına ait KPSS puanının (P93, P94) 50 ve üzeri olması gerekmektedir. Lisans mezunu adaylardan her iki yıl için sınav notu olanların yüksek olan puanı kullanılacaktır.

İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, Tablo-5’te belirtilen mesleki yeterlilik kriterlerinden birine sahip olması ve belgeyi başvuru sistemine yüklemesi gerekmektedir.