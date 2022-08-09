Jigolo olmak isterken dolandırıldı
İnternette gördüğü bir sitede jigolo olmak için form dolduran Trabzonlu 46 yaşındaki şahıs kayıt ücreti altında kendisini arayan kişiye bin 600 TL kaptırırken, tekrardan para istenmesi üzerine yaptığı 100 bin TL'lik kredi başvurusunu banka yetkililerinin kendisini araması ve uyarması üzerine son anda iptal ettirdi.
Trabzon’da yaşayan S.A. (46) adlı vatandaş, iddiaya göre yüksek kazanç vadeden bir internet sitesinde gördüğü jigolo başvuru formunu doldurdu.
Akabinde internet sitesi adına telefonla kendisini arayan kişinin kayıt ücreti adı altında bin 600 lira istemesi üzerine bu parayı dolandırıcıların banka hesabına yatırdı. Dolandırıcıların kendisinden tekrar para istemesi üzerine mobil bankacılık üzerinden 100 bin TL kredi başvurusunda da bulunan S.A., banka yetkililerinin teyit amaçlı kendisini araması ve dolandırıcılık olabileceği ile ilgili uyarması sonrasında kredi başvurusunu iptal ettirdi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne giden S.A. adlı vatandaş jigolo sitesi yetkilileri hakkında dolandırıcılık suçundan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Video Haberler
- Pes dedirten hırsızlık: 'Bizi patron gönderdi' deyip...
- Canlı yayında gelen mesaj Hande Fırat'ı çıldırttı
- Ünlü ekonomistten kritik dolar kuru tahmini
- Cemevi Başkanı'na saldırıyla ilgili yeni gelişme
- Eyüp Sultan Türbesi'ne saldırı: Görüntüler ortaya çıktı
- Kiracısının 'çelik kapısını' çalan ev sahibi konuştu
- Ücretli otoyolda 'katlanır plaka' kurnazlığı
- Heyelan korkusu yaşayan mahalleli için tahliye kararı
- 12 bin isim var...
- Muhammed Nahya'dan Melih Gökçek'i kızdıracak video
En Çok Okunan Haberler
-
- Cemevi: 'Bilgimiz dışında'
- Cemevi Erdoğan'a göre dizayn edildi
- Yedi aydır korunuyorlar
- 12 bin isim var...
- Çelebi'nin eski silah arkadaşı Ali Türkşen konuştu
- Kavala'dan 'Henri Barkey' açıklaması
- 'İslamcı için din siyasettir'
- Çelebi geçmiş paylaşımlarının silinmesi hakkında konuştu
- Zorunlu Trafik Sigortası'nda prim tutarı belli oldu
- Yandaş Ersoy ile Erdoğan'ın kuzeni birbirine girdi