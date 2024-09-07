JİTEM amblemi ve 'Sadece ölüler görür' yazılı beyaz torosun sahibi uzman çavuş açığa alındı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde beyaz toros otomobiline JİTEM amblemi ve 'Sadece ölüler görür' yazısı yapıştıran Uzman Çavuş H.T., başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.
Uludere ilçesinde beyaz renkli toros marka otomobilin arka camına JİTEM amblemi ve 'Sadece ölüler görür' yazısı yapıştıran İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli H.T., valilik tarafından başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: #açığa alındı #jitem #beyaz
En Çok Okunan Haberler
-
- Özür dilerim
- 'Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum'
- Erdoğan teğmenleri hedef gösterdi
- 'Türkiye yarın bambaşka bir CHP'ye uyanacak'
- Kahramanmaraş'ta peş peşe iki deprem!
- 'Polemik falan çıkarmak istemiyorum ama...'
- 'Zaten yargıya güven azdı...'
- Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
- Yeni tüzükte neler var?
- 2025 Kasım'ını işaret etti