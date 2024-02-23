DEM Parti'den 'Tansu Çiller' tepkisi: 'JİTEM ittifakına karşı...'
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Tansu Çiller'in AKP'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'a destek vermesinin ardından "Saray ve şürekâsı JİTEM ittifakını kurmuşlar. Bizler de JİTEM ittifakına karşı halkların ittifakını kuruyoruz" diye konuştu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel
Başkanı Tülay Hatimoğulları, bugün Kars'ta konuştu. Hatimoğulları'nın
gündeminde eski başbakan Tansu Çiller'in AKP ve MHP'nin İBB adayı Murat Kurum'a
destek açıklaması vardı.
“90’LI YILLARIN KARANLIK TABLOLARINA İMZA ATMIŞ…”
İsmi faili meçhullerle anılan eski başbakan ve DYP Genel
Başkanı Tansu Çiller'in Saray rejimi ile 'JİTEM ittifakı' kurduğunu belirten
Hatimoğulları, şöyle konuştu:
"Saray ve şürekasının seçimlerde başarı elde etmek için
yaptığı çirkinliklerden birini daha aktaracağım size. JİTEM ittifakı kurmuşlar.
Tansu Çiller, 90’lı yılların karanlık tablolarına imza atmış bir şahıs. Beyaz
Toroslardan, yargısız infazlardan, katledilecek Kürt siyasetçilerin,
aydınların, demokratların, devrimcilerin listesini tutanlardan sorumludur. Ve
onlar şimdi utanmadan bir JİTEM ittifakıyla Tansu Çiller’i sahaya sürmüşler
seçim çalışmaları için. Bizler de Kağızman’dan diyoruz ki JİTEM ittifakına
karşı halkın ittifakını kuruyoruz, halkların ittifakını kuruyoruz."
"HAKKIMIZ OLANI ALMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"
Seçimlere pek çok yerde ittifaksız girmeleri hakkında da
değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, şunları söyledi:
"Biz DEM Parti olarak Kürdistan’ın ve Türkiye’nin birçok yerinde kazanmak üzere yola çıktık. Hakkımız olanı almak için yola çıktık. Seçmenimizin, halkımızın siyasi temsiliyetini en güçlü şekilde hayata geçirmek için yola çıktık. Kağızman’da açık arayla seçimleri alacak mıyız? DEM Parti; onurun partisidir, demokrasinin partisidir, Kürt halkının partisidir. DEM Parti; bütün ezilen ve sömürülenlerin partisidir, gençlerin partisidir, kadınların partisidir."
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