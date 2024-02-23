DEM Parti'den 'Tansu Çiller' tepkisi: 'JİTEM ittifakına karşı...'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Tansu Çiller'in AKP'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'a destek vermesinin ardından "Saray ve şürekâsı JİTEM ittifakını kurmuşlar. Bizler de JİTEM ittifakına karşı halkların ittifakını kuruyoruz" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 18:57
DEM Parti'den 'Tansu Çiller' tepkisi: 'JİTEM ittifakına karşı...'
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bugün Kars'ta konuştu. Hatimoğulları'nın gündeminde eski başbakan Tansu Çiller'in AKP ve MHP'nin İBB adayı Murat Kurum'a destek açıklaması vardı.

“90’LI YILLARIN KARANLIK TABLOLARINA İMZA ATMIŞ…”

İsmi faili meçhullerle anılan eski başbakan ve DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in Saray rejimi ile 'JİTEM ittifakı' kurduğunu belirten Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"Saray ve şürekasının seçimlerde başarı elde etmek için yaptığı çirkinliklerden birini daha aktaracağım size. JİTEM ittifakı kurmuşlar. Tansu Çiller, 90’lı yılların karanlık tablolarına imza atmış bir şahıs. Beyaz Toroslardan, yargısız infazlardan, katledilecek Kürt siyasetçilerin, aydınların, demokratların, devrimcilerin listesini tutanlardan sorumludur. Ve onlar şimdi utanmadan bir JİTEM ittifakıyla Tansu Çiller’i sahaya sürmüşler seçim çalışmaları için. Bizler de Kağızman’dan diyoruz ki JİTEM ittifakına karşı halkın ittifakını kuruyoruz, halkların ittifakını kuruyoruz."

"HAKKIMIZ OLANI ALMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Seçimlere pek çok yerde ittifaksız girmeleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Biz DEM Parti olarak Kürdistan’ın ve Türkiye’nin birçok yerinde kazanmak üzere yola çıktık. Hakkımız olanı almak için yola çıktık. Seçmenimizin, halkımızın siyasi temsiliyetini en güçlü şekilde hayata geçirmek için yola çıktık. Kağızman’da açık arayla seçimleri alacak mıyız? DEM Parti; onurun partisidir, demokrasinin partisidir, Kürt halkının partisidir. DEM Parti; bütün ezilen ve sömürülenlerin partisidir, gençlerin partisidir, kadınların partisidir."


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