Berker Güven kimdir, kaç yaşında? Berker Güven hangi dizilerde oynadı?
Son dönemin popüler oyuncularından olan Berker Güven, oynadığı dizilerle ve birlikteliği ile oldukça konuşulan ünlüler arasında yer alıyor. Peki, Berker Güven kimdir, kaç yaşında? Berker Güven hangi dizilerde oynadı?
Son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncularından Berker Güven yer aldığı ses getiren işlerle birlikte oldukça merak edilen ünlüler arasında yer alıyor. Berker Güven'in kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Nihal Yalçın ile olan birlikteliği de dikkat çeken başlıklar arasında. İşte, Berker Güven kimdir? sorusunun yanıtı...
BERKER GÜVEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
7 Eylül 1994 doğumlu olan Berker Güven, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitim gördü. 2017 yılında gösterime giren 'Babam' filminde Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun ile başrolü paylaştı.
Vatanım Sensin dizisinde Aleksi, Zalim İstanbul dizisinde ise Nedim rolüyle yer aldı.
Berker Güven ayrıca 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yen adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü'nü almıştır. 28 yaşındaki Güven, Türkiye – Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri’nde de Yılın En İyi Drama Oyuncusu Ödülü'nün de sahibidir.
BERKER GÜVEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2017 Babam
2016-2018 Vatanım Sensin
2019-2020 Zalim İstanbul
2020-2021 Alev Alev
2022- Üç Kız Kardeş
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