Buğrahan Tuncer kimdir? Buğrahan Tuncer maç sonrası hangi açıklamayı yaptı?
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyun kurucularından Buğrahan Tuncer, Cedi Osman'ın eşi oyuncu Ebru Şahin'in açıklamaları sonrası gündeme geldi. Buğrahan Tuncer kimdir? Buğrahan Tuncer maç sonrası hangi açıklamayı yaptı?
Buğrahan Tuncer, 23 Mart 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Profesyonel kariyerine 2009-10 sezonunda Beşiktaş’ta başlayan Buğrahan Tuncer, 2011 yılında Aliağa Petkim’e transfer oldu. Burada iki sezon forma giyen genç oyuncu, 2013-14 sezonunda Mersin Büyükşehir Belediye, 2014-15 sezonunda Eskişehir Basket, 2015-16 sezonunda da Best Balıkesir takımlarında görev yaptı. Buğrahan, 2016-17 sezonunda Eskişehir Basket’e geri döndü. İki sezon burada görev yaptıktan sonra 2018-19 sezonu başında Anadolu Efes'e dahil oldu.
Buğrahan Tuncer A Milli Basketbol Takımı'nda yer almaktadır.
BUĞRAHAN TUNCER MAÇ SONRASI HANGİ AÇIKLAMAYA YAPTI?
Milli basketbolcumuz Buğrahan Tuncer, Fransa'ya yenilerek elendiğimiz EuroBasket maçının ardından açıklamalar yaptı. Buğrahan Tuncer, "Konuşacak pek bir şey yok. İkinci defa oluyor bu. Ben böyle bir maç hatırlamıyorum. Herkes çok üzgün, çok. 2019, şimdi bu. İmkansızı yine başardık. 9 saniyede kazanacağımız maçı uzatmaya götürüp kaybediyoruz. Pek bir şey diyemiyorum" ifadelerini kullandı.
BUĞRAHAN TUNCER EVLİ Mİ?
Buğrahan Tuncer oyuncu yaklaşık 4 yıldır Eda Ece ile birlikte.
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