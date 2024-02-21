Kaan savaş uçağının özellikleri neler?

Milli Muharip uçak Kaan ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Yurttaşlar, Kaan savaş uçağının özellikleri merak etmeye başladı. Peki, Kaan savaş uçağının özellikleri neler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 14:12
Kaan savaş uçağının özellikleri neler?
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Milli Muharip Uçak Kaan özellikleri bugün gerçekleşen uçuşun ardından merak ediliyor. Peki, Kaan savaş uçağının özellikleri neler? 

KAAN SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NELER?

KAAN 17 Mart 2023'te hangardan çıkarak pist başı yaptı. Geride kalan 9 aylık süreçte Türk mühendisleri tarafından gökyüzüyle buluşturulmak için hazırlandı. İlk uçuş görevi için girdiği testleri başarıyla tamamlandı.Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.

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Milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu yaptı

Milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu yaptı

Teknik özellikler

Mürettebat: 1

Uzunluk: 21 metre (69 ft)

Yükseklik: 6 metre (20 ft)

Kanat açıklığı: 14 metre (46 ft)

Güç kaynağı: 2 × General Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofan(Sadece prototipler için)

Artyakıcı olmadan itki gücü: 2 × 17.155 pound-kuvvet (76 kN)

Artyakıcı ile itme gücü: 2 × 29.400 pound-kuvvet (131 kN)

Performans

Azami hız: Mach 1,8 (2.210 km/sa; 1.190 kn)

Servis tavanı: 55.000 fit (17.000 m)

G limiti: +9g / -3,5g


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