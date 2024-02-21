Kaan savaş uçağının özellikleri neler?
Milli Muharip uçak Kaan ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Yurttaşlar, Kaan savaş uçağının özellikleri merak etmeye başladı. Peki, Kaan savaş uçağının özellikleri neler?
Milli Muharip Uçak Kaan özellikleri bugün gerçekleşen uçuşun ardından merak ediliyor. Peki, Kaan savaş uçağının özellikleri neler?
KAAN SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NELER?
KAAN 17 Mart 2023'te hangardan çıkarak pist başı yaptı. Geride kalan 9 aylık süreçte Türk mühendisleri tarafından gökyüzüyle buluşturulmak için hazırlandı. İlk uçuş görevi için girdiği testleri başarıyla tamamlandı.Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.
Teknik özellikler
Mürettebat: 1
Uzunluk: 21 metre (69 ft)
Yükseklik: 6 metre (20 ft)
Kanat açıklığı: 14 metre (46 ft)
Güç kaynağı: 2 × General Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofan(Sadece prototipler için)
Artyakıcı olmadan itki gücü: 2 × 17.155 pound-kuvvet (76 kN)
Artyakıcı ile itme gücü: 2 × 29.400 pound-kuvvet (131 kN)
Performans
Azami hız: Mach 1,8 (2.210 km/sa; 1.190 kn)
Servis tavanı: 55.000 fit (17.000 m)
G limiti: +9g / -3,5g
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti'de 'İstanbul' belirsizliği çözüldü
- İBB hesapları İmamoğlu 'aleyhine' paylaşımlara başladı
- Şahan Gökbakar'dan, Şevki Yılmaz'a tokat gibi yanıt
- CHP’nin İzmit adayı, adaylıktan çekildi!
- DEM Parti'de 'İstanbul' bilinmezliği
- Erdoğan'ın savcıyla diyaloğu gündem oldu
- İstanbul Üniversitesi ayakta!
- Savaş'ın o ifadelerine Gökhan Zan'dan yanıt
- Özel’in memleketinde CHP’li adayın başvurusuna ret
- Mülakatta dini soru!