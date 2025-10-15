Kaan Sekban'dan 'Emrah Gülsunar' paylaşımı: 'Yazıklar olsun düştüğü duruma bak ülkenin'

Sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alınan akademisyen Emrah Gülsunar, önceki gün tutuklandı.

Gülsunar'ın tutuklanmasının yankıları sürerken, komedyen ve sunucu Kaan Sekban'dan bir tepki paylaşımı geldi.

Avukat Av. Mehmet Can Seyhan'ın Gülsunar ile görüştüğüne ilişkin açıklamanın yer aldığı paylaşımı alıntılayan Sekban, isyan etti.

"YAZIKLAR OLSUN DÜŞTÜĞÜ DURUMA BAK ÜLKENİN..."

Yaşanan cinayetlere ve açıklan soruşturmalara dikkat çeken Kaan Sekban, şunları kaydetti:

"Yazıklar olsun düştüğü duruma bak ülkenin..Osmanlı’dan örnek veren içeride, şaka yapan içerde, şakaya gülen içerde, Venezuela’yla ilgili anket yapan içerde, Sorbone’lu akademisyenin diploması iptal, şarkı sözünden şarkıcıya soruşturma, danstan soruşturma. Ama gazeteciyi sokak ortasında kim neden öldürdü bilmiyoruz. Rojin’e ne oldu asla bilmiyoruz. Ahmet Minguzzi’nin ailesi oğullarının katilleri ceza alsın diye canını dişine takıyor. Bu mu Türkiye yüzyılı?"