Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kaan Sekban'dan 'Emrah Gülsunar' paylaşımı: 'Yazıklar olsun düştüğü duruma bak ülkenin'

Kaan Sekban'dan 'Emrah Gülsunar' paylaşımı: 'Yazıklar olsun düştüğü duruma bak ülkenin'

15.10.2025 11:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kaan Sekban'dan 'Emrah Gülsunar' paylaşımı: 'Yazıklar olsun düştüğü duruma bak ülkenin'

Akademisyen Emrah Gülsunar'ın tutuklanmasına tepki gösteren komedyen ve sunucu Kaan Sekban ülkede yaşanan cinayetlere ve açılan soruşturmalara "Yazıklar olsun düştüğü duruma bak ülkenin.. Osmanlı’dan örnek veren içeride, şaka yapan içerde, şakaya gülen içerde, Venezuela’yla ilgili anket yapan içerde, Sorbone’lu akademisyenin diploması iptal, şarkı sözünden şarkıcıya soruşturma, danstan soruşturma..." sözleriyle isyan etti.

Sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alınan akademisyen Emrah Gülsunar, önceki gün tutuklandı.

Gülsunar'ın tutuklanmasının yankıları sürerken, komedyen ve sunucu Kaan Sekban'dan bir tepki paylaşımı geldi.

Avukat Av. Mehmet Can Seyhan'ın Gülsunar ile görüştüğüne ilişkin açıklamanın yer aldığı paylaşımı alıntılayan Sekban, isyan etti.

"YAZIKLAR OLSUN DÜŞTÜĞÜ DURUMA BAK ÜLKENİN..."

Yaşanan cinayetlere ve açıklan soruşturmalara dikkat çeken Kaan Sekban, şunları kaydetti:

"Yazıklar olsun düştüğü duruma bak ülkenin..Osmanlı’dan örnek veren içeride, şaka yapan içerde, şakaya gülen içerde, Venezuela’yla ilgili anket yapan içerde, Sorbone’lu akademisyenin diploması iptal, şarkı sözünden şarkıcıya soruşturma, danstan soruşturma. Ama gazeteciyi sokak ortasında kim neden öldürdü bilmiyoruz. Rojin’e ne oldu asla bilmiyoruz. Ahmet Minguzzi’nin ailesi oğullarının katilleri ceza alsın diye canını dişine takıyor. Bu mu Türkiye yüzyılı?"

İlgili Konular: #tutuklama #Rojin Kabaiş #Kaan Sekban #Ahmet Mattia Minguzzi

İlgili Haberler

Akademisyen Emrah Gülsunar tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı!
Akademisyen Emrah Gülsunar tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı! Son dakika haberi... Sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek dün gözaltına alınan akademisyen Emrah Gülsunar tutuklandı. Gülsunar'ın söz konusu olay ile ilgili ifadesi ortaya çıktı.
Son dakika... Akademisyen Emrah Gülsunar gözaltına alındı
Son dakika... Akademisyen Emrah Gülsunar gözaltına alındı Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar gözaltına alındığını duyurdu.
Aralarında Fatoş Erdoğan ve Emrah Gülsunar da var… 20 kişiye 5 yıla kadar hapis istemi!
Aralarında Fatoş Erdoğan ve Emrah Gülsunar da var… 20 kişiye 5 yıla kadar hapis istemi! CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın polis ablukasına alınması ve kayyum atanmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek aralarında gazeteci Fatoş Erdoğan’ın ve akademisyen Emrah Gülsunar da bulunduğu 20 kişiye dava açıldı.