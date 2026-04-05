Kabaiş’in soruşturması sürüyor, 19 aydır net yanıt yok: DNA testi istediler

Kabaiş ailesinin önceki gün Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğü belirtilirken bu görüşmede aileyi sosyal medya üzerinden tehdit eden iki kişinin yurtdışında yakalandığı bilgisi yer aldı.

Ayrıca aile, bakandan, üniversite rektörü ve akrabalarının DNA örneklerinin alınması konusunda talepte bulundu.

Cumhuriyet’e konuşan Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş adalet talebini yineledi.

‘CEVAP YOK’

Kabaiş, “19 aydır hâlâ bir gelişme yok. Biz çok acı çekiyoruz, çok üzülüyoruz. Ankara’ya gidip gidiyoruz, mağduruz. Sürekli savcıya soruyorum: ‘Çocuğuma ne oldu?’ Net bir cevap yok. Acaba güçlü birilerinin eli mi bu dosyanın üzerinde? Ben bunu her yerde söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim” dedi.

Kamuoyuna çağrıda bulunan Kabaiş, “Bize destek olsunlar. Rojin sadece benim değil, herkesin kızı. Mücadelemize destek olun. Bu katiller bulunsun. Belli bunun bir cinayet olduğu. İki erkek DNA’sı tespit edildiğinden beri duruma çok üzülüyoruz” diye konuştu. Rojin’in telefon kilidinin İspanya’da açılamamasına da değinen baba Kabaiş, “Telefon Çin’e gönderilecek. Keşke daha erken açılsaydı geç bile kalındı. Deliller karartıldı. Bu kişiler belki kim bilir yurtdışına da kaçmıştır. Neden adalet yerini bulmuyor?” ifadelerini kullandı.