Yayınlanma: 19.04.2023 - 21:36

Güncelleme: 19.04.2023 - 21:36

Yurttaşlar, 20 Nisan Arefe Günü'nde toplu taşımaların nasıl kullanılacağını araştırıyor. Ramazan Bayramı'ndan bir gün önce toplu taşıma kullanmak isteyen yurttaşlar ''20 Nisan Arefe Günü'nde toplu taşıma ücretsiz mi? Arefe Günü'nde otobüs, metrobüs, tramvay ücretsiz mi?'' sorularını sıklıkla aratıyor. İşte ayrıntılar...

AREFE GÜNÜ'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Ramazan Bayramı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşıma 20 Nisan’dan 24 Nisan saat 07.00’ye kadar ücretsiz hizmet verecek.

AREFE GÜNÜ'NDE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollarla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz oarak kullanılabilecek.

