Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda hizmet verilemiyor.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza
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AA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 10:18

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, tramvay hattındaki seferlerin Kabataş-Mehmet Akif ve Soğanlı-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ Metro İstanbul'un yaptığı güncellemeye göre Kabataş-Bağcılar tramvay hattının seferlerinin normale döndüğü belirtildi.


Etiketler: #tramvay arıza #tramvay #bağcılar

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