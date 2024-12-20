Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda hizmet verilemiyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, tramvay hattındaki seferlerin Kabataş-Mehmet Akif ve Soğanlı-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 20, 2024
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Mehmet Akif ve Soğanlı-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ Metro İstanbul'un yaptığı güncellemeye göre Kabataş-Bağcılar tramvay hattının seferlerinin normale döndüğü belirtildi.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 20, 2024
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale dönmüştür. https://t.co/4Hih75iAlr
Etiketler: #tramvay arıza #tramvay #bağcılar
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