Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerine hava engeli
Ege Denizi’nin kuzeyinde etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını aksattı. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında sefer yapan GESTAŞ AŞ, Kabatepe-Gökçeada hattındaki birçok feribot seferinin iptal edildiğini duyurdu.
Ege Denizi’nde etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını aksatmaya devam ediyor. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, hava muhalefeti nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki birçok feribot seferinin yapılamayacağını açıkladı.
GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamaya göre, 7 Şubat’ta Kabatepe-Gökçeada hattındaki tarifeli feribot seferlerinin büyük bölümü iptal edildi. Ancak gün içinde yalnızca belirli saatlerde sefer gerçekleştirilecek.
Buna göre; Kabatepe’den 12.00, 16.00, 20.00 saatlerinde, Gökçeada’dan ise 14.00 ve 18.00 saatlerinde feribot seferleri yapılacak.
Etiketler: #Çanakkale Boğazı #Ege Denizi #feribot seferleri
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