Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerine hava engeli

Yayınlanma: 09.02.2025 - 17:10

Güncelleme: 09.02.2025 - 17:10

Ege Denizi’nde etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını aksatmaya devam ediyor. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, hava muhalefeti nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki birçok feribot seferinin yapılamayacağını açıkladı.

GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamaya göre, 7 Şubat’ta Kabatepe-Gökçeada hattındaki tarifeli feribot seferlerinin büyük bölümü iptal edildi. Ancak gün içinde yalnızca belirli saatlerde sefer gerçekleştirilecek.

Buna göre; Kabatepe’den 12.00, 16.00, 20.00 saatlerinde, Gökçeada’dan ise 14.00 ve 18.00 saatlerinde feribot seferleri yapılacak.