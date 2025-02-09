Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerine hava engeli

Ege Denizi’nin kuzeyinde etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını aksattı. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında sefer yapan GESTAŞ AŞ, Kabatepe-Gökçeada hattındaki birçok feribot seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerine hava engeli
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AA
Yayınlanma: 09.02.2025 - 17:10

Ege Denizi’nde etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını aksatmaya devam ediyor. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, hava muhalefeti nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki birçok feribot seferinin yapılamayacağını açıkladı.

GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamaya göre, 7 Şubat’ta Kabatepe-Gökçeada hattındaki tarifeli feribot seferlerinin büyük bölümü iptal edildi. Ancak gün içinde yalnızca belirli saatlerde sefer gerçekleştirilecek.

Buna göre; Kabatepe’den 12.00, 16.00, 20.00 saatlerinde, Gökçeada’dan ise 14.00 ve 18.00 saatlerinde feribot seferleri yapılacak.


Etiketler: #Çanakkale Boğazı #Ege Denizi #feribot seferleri

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