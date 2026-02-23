Kabine 3 haftalık aranın ardından toplanıyor: Gündemde hangi konu başlıkları var?

Kabine Toplantısı, 3 haftalık aranın ardından yeniden toplanacak.
Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının öncelikli gündeminin "Terörsüz Türkiye" ismi ile yürütülen süreç olması bekleniyor. Toplantıda süreçte gelinen son aşama, sahadaki gelişmeler ve hazırlanan rapor ele alınacak.
İRAN-ABD GERİLİMİ
Suriye'deki son durum üzerinden de bundan sonra atılacak adımlara ilişkin istişarelerde bulunulacak.
Kabinede bir diğer önemli başlık dış politika olacak. Washington-Tahran hattında yükselen tansiyon hakkında görüş alışverişi yapılacak.
Gerilimin azaltılması için yürütülecek diplomasi trafiği değerlendirilecek.
Toplantıda Gazze Barış Kurulu'nun çalışmaları da görüşülecek.
İLK KEZ KATILACAKLAR
Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kabine Toplantısı'na ilk kez katılacak.