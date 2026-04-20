Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi konu başlıkları var?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısının öncelikli gündeminin okul saldırıları ve Ortadoğu'daki gelişmeler olması bekleniyor.

Saat 15.30'da başlaması beklenen toplantıda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların ardından ilgili bakanlıkların yaptıkları çalışmalarla alınacak yeni önlemler değerlendirilecek.

ORTADOĞU GÜNDEMİ

Toplantıda ayrıca İran'daki savaşın ekonomiye etkileri mercek altına alınacak.

Geçici ateşkes sürecinde ABD'nin uyguladığı abluka nedeniyle yeniden kapatılan Hürmüz Boğazı'ndaki son durum değerlendirilecek. Küresel ekonomideki gelişmelerden Türkiye'nin en az etkilenmesine yönelik ilave tedbirler masada olacak.

GAZZE BARIŞ PLANI DA MASADA

Gazze'deki son durum da gözden geçirilecek. Gazze Barış Planı'nın sahadaki yansımaları için diplomatik adımlar görüşülecek. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı uluslararası baskının artırılmasına yönelik çabalar ele alınacak.

SÜREÇ ELE ALINACAK

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' diye isimlendirdiği süreç de kabinenin gündeminde olacak.

Süreçte gelinen aşama ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı nihai rapor kapsamında atılacak yasal adımlar değerlendirilecek.