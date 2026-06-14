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Kabine iki haftalık aranın ardından toplanıyor: Hangi konular ele alınacak?

Kabine iki haftalık aranın ardından toplanıyor: Hangi konular ele alınacak?

14.06.2026 14:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kabine iki haftalık aranın ardından toplanıyor: Hangi konular ele alınacak?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı yarın Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda ABD ile İran savaşı, "Terörsüz Türkiye" süreci ve NATO Zirvesi ele alınacak.
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Kabine, 2 haftalık aranın ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Saray'da toplanacak.

Yarın (15 Haziran Pazartesi) düzenlenecek toplantıda; İran-ABD ateşkes görüşmeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı gibi dış politika konuları ele alınacak.

NATO ZİRVESİ

Bu yıl 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi de toplantının ana gündem maddelerinden biri olacak. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı zirveye ilişkin organizasyonun güvenliği ve hazırlıklar gözden geçirilecek.

SÜREÇ YİNE MASADA

Toplantının bir diğer konusu ise "Terörsüz Türkiye" ismi ile yürütülen süreç olacak.

Süreçte gelinen son aşama ve atılması beklenen yasal adımlar değerlendirilecek.

İlgili Konular: #Erdoğan #Kabine Toplantısı

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