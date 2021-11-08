Kabine toplanıyor: Gündemde Covid-19 salgını var
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündem maddesini koronavirüs ile mücadele oluştururken, 3600 ek gösterge, asgari ücret gibi konuların da ele alınması bekleniyor.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündem maddesini koronavirüs ile mücadele oluşturacak.
Erdoğan başkanlığında, Ankara Beştepe'de düzenlenecek Kabine Toplantısı'nın saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
Habertürk'ün haberine göre; toplantının ana gündem maddesini koronavirüsle mücadele oluştururken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin bir sunum yapması bekleniyor. Kabinede, 25-30 bin bandında seyreden yeni vaka ile can kaybı sayılarını azaltmak için atılması gereken adımlar ele alınacak.
ASGARİ ÜCRET, 3600 EK GÖSTERGE, EYT…
Aralık ayında yapılması planlanan 2022 asgari ücret zam pazarlıkları öncesinde konunun Kabine gündemine alınması bekleniyor. Toplantıda Erdoğan ile bakanların asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge konusunu masaya yatıracak ve alınan görüşler doğrultusunda yol haritası belirlenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında açıklama yapması bekleniyor.
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