Mayıs ayının ilk Kabine Toplantısı bugün: Gündem 'sığınmacılar'

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 07:32

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Saray'da toplanacak.

Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor.

İKTİDARIN '1 MİLYON SURİYELİ İÇİN DÖNÜŞ PROJESİ' İDDİASI

Kabine Toplantısı'nda 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

Ekonomideki son gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak. Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile, Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

ENFLASYON REKOR TAZELEMİŞTİ

Enflasyonda 20 yıllık AKP döneminin yeni zirvesi görülmüştü.

Nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre; Tüketici Fiyat Endeksi nisanda yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda yüzde 69,97 olmuştu. Yurtiçi ÜFE nisan ayında yüzde 7,67 artarken, yıllık bazda yüzde 121,82 olarak gerçekleşmişti.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 90'A DAYANDI

Verilere göre bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası olmuştu.

Yıllık en düşük artış yüzde 18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşmişti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,23 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,73 ile eğitim ve yüzde 35,95 ile sağlık olmuştu.

Aylık bazda bakıldığında en yüksek artış ise yüzde 13,38 ile gıdada olmuştu.

ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 156, 86

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) ise tüketici fiyatlarının nisanda aylık yüzde 8,68, yıllık yüzde 156,86 oranında artış gösterdiğini açıklamıştı. ENAG mart ayında ise enflasyon rakamlarının yıllık yüzde 142.63 oranında olduğunu duyurmuştu.