Kabine Toplantısı konuları ve gündem maddeleri, 28 Temmuz Pazartesi yeni haftayla beraber gündeme geldi. Peki, Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine Toplantısı'nın gündem konuları neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. Yeni hafta Kabine Toplantısı'nın saat 14.00'te başlaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI NELER?

Kabinede, yurt genelinde etkili olan orman yangınları öncelikli gündem maddesi olacak. Kabinenin sıcak gündem başlıklarından biri de 'Terörsüz Türkiye' süreci olacak. Süveyda kentinde gerçekleşen gerginlik sonrasında İsrail’in müdahalesine Türkiye sert tepki göstermişti. Suriye’nin kuzeyindeki son durumun da mercek altına alınması bekleniyor. Bölgede istikrarın sağlanması için atılacak adımların değerlendirilmesi de masada olacak.