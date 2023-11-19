Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı gündeminde neler var?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısının tarihi merak edildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine gündemindeki konular neler?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi her iki haftada bir toplanıyor!. Kabinenin son toplantısı 31 Ekim günü düzenlenmişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısının tarihi merak edildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine gündemindeki konular neler?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı 20 Kasım Pazartesi günü saat 15.30'da başlayacak.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Kabine toplantısının gündeminde Ortoduğu'daki ve ekonomideki gelişmeler ile terörle mücadele konusunun olması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Ölümcül 'kedi virüsü' hızla yayılıyor!
- Cenazede gerginlik!
- 'Ucube daha geriye gidecek'
- Tuzlaspor Başkanı'yla neler konuştu?
- Yeni bir 'süper kıta' oluşuyor
- Husiler İsrail gemisini kaçırdı
- Din eğitimine girmeyen öğretmenlerin ücretleri kesilecek
- 'Oteli olan polis müdürleri fuhuş için…'
- Yedi ilde eğitime ara verildi