Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı gündeminde neler var?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı yapılıyor. Her toplantıda olduğu gibi Beştepe'de yapılacak olan Kabine Toplantısında önemli kararlar alınacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı gündeminde neler var?
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve Kabine Toplantısı gündemi nedir merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı gündeminde neler var?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine toplantısının yeni tarihinin 14 Ekim olması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'de terörle mücadele operasyonları, ekonomideki gelişmeler ve İsrail’in aylardır sürdürdüğü Gazze katliamı gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.
Etiketler: #Kabine Toplantısı #ne zaman
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