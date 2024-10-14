Yayınlanma: 14.10.2024 - 10:42

Güncelleme: 14.10.2024 - 10:42

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve Kabine Toplantısı gündemi nedir merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine toplantısının yeni tarihinin 14 Ekim olması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'de terörle mücadele operasyonları, ekonomideki gelişmeler ve İsrail’in aylardır sürdürdüğü Gazze katliamı gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.