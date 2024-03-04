Yayınlanma: 04.03.2024 - 10:26

Güncelleme: 04.03.2024 - 10:26

Kabine Toplantısı'nın tarihi belli oldu. Kabine Toplantısı'nda iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar değerlendirilecek. Öte yandan kamuya öğretmen ataması, taşeron işçilere kadro ve 3600 ek gösterge gibi konularda da gelişme olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı'nın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bugün Ankara Beştepe'de toplanması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Öğretmen atamalarının söz konusu toplantıda ele alınabileceği düşünülüyor. Öte yandan dış politikadaki gelişmeler ve ekonomik konuların da kabine gündeminde olması bekleniyor.