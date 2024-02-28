Dikkat çeken 'kabine değişikliği' kulisi... 'O isim görevden affını istedi'

Yayınlanma: 28.02.2024 - 11:12

Güncelleme: 28.02.2024 - 11:27

31 Mart Yerel Seçimleri'ne günler kala, iktidar kanadıyla ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

10 Haber yazarı Erdal Sağlam, yerel seçimlerin ardından Kabine değişikliğinin konuşulduğuna dikkat çekti.

"ŞİMŞEK'İ GÖREVDEN ALACAĞINI TAHMİN ETMİYORUM"

Sağlam, bugünkü yazısında bu konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Maaş ve ikramiye zamlarında, Bakan Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararlarda etkili olduğunu gördük. Buna karşılık kabine içinde ve parti kademelerinde özellikle emeklilere verilen düşük maaşlar konusunda rahatsızlık olduğunu da biliyoruz.

Bazıları, başarısız sonuçlar çıkması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden mantık dışı ekonomi uygulamalarıyla bilinen, Albayrak-Nebati dönemi ekonomi politikalarına geri dönüş yapacağını söylüyor. Hatta bu yorumlar içinde, geri dönüşün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i görevinden almasına kadar gideceğini söyleyenler de var.

Şahsen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 yıl önceki ekonomi politikalarına dönüş yapacağını sanmıyorum. Dolayısıyla Mehmet Şimşek'i görevden alacağını, daha doğrusu bu riski göze alabileceğini, tahmin etmiyorum."

GÖREVDEN AFFINI MI İSTEDİ?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ayrılacağına kesin gözüyle bakılan isimlerin başında geldiğine dikkar çeken Erdal Sağlam, şu ifadelere yer verdi:

"Bazı kulislere göre Bolat'ın özellikle ihracatçılardan etkilenerek, kurlar başta olmak üzere uygulamadaki sıkı para politikalarına direnç gösterdiği, hatta bazen ekonomi politikalarına ters söylem ve kararlarının olduğuna işaret ediliyor.

Bunun yanında Ömer Bolat'ın bakanlığı nedeniyle kendi özel işlerini çok aksattığından yakındığını, bu nedenle ayrılmak istediğini söyleyenler de var. Hatta konuyu Cumhurbaşkanı'na iletip, affını istediği söylentileri de kulislerde dolaşıyor. Bakan Bolat'ın yanında, haklarında daha az konuşulsa da, Cumhurbaşkanı'nın başarısız gördüğü birkaç bakanın daha ismi geçiyor."

YANDAŞ GAZETECİ DUYURDU: "HEPSİ YALAN"

Yandaş gazeteci Cem Küçük ise, söz konusu iddia ile ilgili Bakan Bolat ile görüştüğünü belirterek, şu paylaşımda bulundu:

"Babasının vefatı dolaysıyla Sayın Bakanımız Ömer Bolat ile az önce konuştum. 'Kabineden affını istedi' türü paylaşımların hepsi yalan. Ömer bey 9 aydır 7/24 görevinin başında. Araba ve ev fiyatları düşmüş, ticaret yolunda giderken bu haberler tamamen uydurma. Üstelik gümrüklerde menşei değiştirilmiş ürünler ve kaçakçılara göz açtırılmaldığı bir dönemde bu tür haberlerin kötü niyetli olduğu da açık."