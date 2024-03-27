Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine toplantısının gündemi ne?
Son olarak 4 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın yeni tarihi sorgulanıyor. Kabine Toplantısı'nda iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar değerlendirilecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine toplantısının gündemi ne?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine toplantısının gündemi ne?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Son Kabine Toplantısı 4 Mart'ta gerçekleşmişti.
KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEMİ NE?
Kabine toplantısında ilk gündem başlığı ekonomi olacak. Enflasyonla mücadele ve bu kapsamda atılacak adımlar ele alınacak. Terörle mücadele, Gazze'deki son durum ve öğretmen atamaları Kabinenin diğer başlıkları arasında olacak.
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