Yayınlanma: 27.03.2024 - 22:22

Güncelleme: 27.03.2024 - 22:22

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine toplantısının gündemi ne?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Son Kabine Toplantısı 4 Mart'ta gerçekleşmişti.

KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEMİ NE?

Kabine toplantısında ilk gündem başlığı ekonomi olacak. Enflasyonla mücadele ve bu kapsamda atılacak adımlar ele alınacak. Terörle mücadele, Gazze'deki son durum ve öğretmen atamaları Kabinenin diğer başlıkları arasında olacak.