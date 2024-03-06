ABD ve Savaş Kabinesi arasında Gazze görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz ile Gazze'yi görüştü.

AA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 12:09
ABD ve Savaş Kabinesi arasında Gazze görüşmesi
Abone Ol google-news

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'da İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile görüşmesinde "esirlerin serbest bırakılması" için Hamas ile yapılacak anlaşma konusunu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken ve Gantz Washington'da bir araya geldi.

Görüşmede Blinken, ABD'nin İsrail'in "güvenliğini sağlama hakkına" desteğinin devam ettiğinin altını çizerek esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşmaya varılması konusu da gündeme geldi.

Taraflar arasında anlaşmaya yönelik devam eden müzakerelerden bağımsız olarak İsrail'in insani yardımların ulaştırılması için acil adımlar atması gerektiğini vurgulayan Blinken, insani yardımların bölgeye ulaşması için "yeni geçiş kapılarının açılması" gerektiğini ifade etti.

GANTZ, ABD SAVUNMA BAKANI'YLA DA BİR ARAYA GELDİ

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gantz, Washington ziyareti sırasında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'le de görüştü.

Söz konusu görüşmede Austin, Gazze'deki insani duruma ilişkin kaygılarını dile getirerek, Gantz'dan daha fazla insani yardım sağlanması konusunda destek talep etti.

Austin ayrıca Refah'ta herhangi bir kara operasyonundan önce sivillerin korunması ve insani durumun ele alınması için "uygulanabilir bir plana duyulan kritik ihtiyacı" vurguladı.


ABD haberleri abd dışişleri bakanı haberleri Antony Blinken haberleri Benny Gantz haberleri görüşme haberleri

İlgili Haberler

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nden Türkiye raporu: 'AYM ve AİHM kararlarının uygulanmaması anayasal düzeni zayıflatıyor'

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nden Türkiye raporu: 'AYM ve AİHM kararlarının uygulanmaması anayasal düzeni zayıflatıyor'
Rusya'dan Navalni'nin ölümüne ilişkin açıklama: 'Ecel'

Rusya'dan Navalni'nin ölümüne ilişkin açıklama: 'Ecel'
Uçakta cinsel ilişki fırsatı sunan şirketlere yoğun ilgi

Uçakta cinsel ilişki fırsatı sunan şirketlere yoğun ilgi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İki aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu

İki aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu
Usta oyuncu İnci Taneleri dizisine konuk oluyor

Usta oyuncu İnci Taneleri dizisine konuk oluyor
Buğra Gökce'den Mehmet Şimşek'e 'konut kredisi' yanıtı: 'Halk mülksüzleşti'

Buğra Gökce'den Mehmet Şimşek'e 'konut kredisi' yanıtı: 'Halk mülksüzleşti'
Mükremin Gezgin resmen askere gidiyor!

Mükremin Gezgin resmen askere gidiyor!
İzmir’de 6 bin işçi iş bıraktı

İzmir’de 6 bin işçi iş bıraktı
Acun Ilıcalı’dan şoke eden Batuhan açıklaması! ‘Annesinin twiti…’

Acun Ilıcalı’dan şoke eden Batuhan açıklaması! ‘Annesinin twiti…’
Son Dakika: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı

Son Dakika: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı
Hakim Ziyech, Galatasaray antrenmanlarına katılmak için geri dönüyor!

Hakim Ziyech, Galatasaray antrenmanlarına katılmak için geri dönüyor!