Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine gündeminde ne var?
Yeni Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son olarak 4 Mart'ta yapılan Kabine toplantısının ardından yeni toplantının ne zaman yapılacağı, gündemde neler olduğu sorgulanıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine gündeminde ne var?
Kabine toplantısının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde toplanması beklenen Kabine'nin gündeminde neler olacağı da merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine gündeminde ne var?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yapılan son Kabine toplantısı 4 Mart'ta gerçekleşti. Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının 18 Mart'ta yapılması bekleniyor.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Yapılacak yeni Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesini 31 Mart yerel seçim faaliyetlerinin oluşturması bekleniyor. Terörle mücadele, Gazze'deki son durum, öğretmen atamaları Kabinenin diğer başlıkları arasında olacak. 8. Yargı Paketi, torba yasa ve Aile ve Gençlik Fonu gibi konuların da bir sonraki Kabine'de yer alması bekleniyor.
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