Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 15 Ekim 2025 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15 Ekim 2025 Çarşamba bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek toplantı, saat 16.30’da başlayacak.

15 EKİM 2025 KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ VE KONULARI NELER?

Toplantının ana gündem maddesi, Gazze'de sağlanan ateşkes için imzalanan güvence belgesi olacak. Ateşkes süreci ile Mısır'daki zirvede yapılan temaslara ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

Kabine gündeminde ele alınacak diğer konular ise 'Terörsüz Türkiye' adımları ve 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin kısaltılması olacak.