Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündemdeki konular neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine, 15 Aralık Pazartesi günü AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının saati ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak öğleden sonra başlaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Ukrayna Rusya savaşı, Karadeniz’de seyir güvenliği, terörsüz Türkiye ve Suriye’deki gelişmeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine’de kritik iç ve dış gelişmeleri bakanlarıyla değerlendirecek.

Kabine’nin gündeminde 4. yılına ulaşmaya yaklaşan Ukrayna-Rusya savaşı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’daki zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya geldi. O görüşmenin yansımaları Kabine toplantısında ele alınacak.

ASGARİ ÜCRET, MEMUR MAAŞ ZAMMI GÖRÜŞÜLECEK Mİ?

Yılın son günlerinde ekonomi işleri de önem kazanıyor. Enflasyonla mücadelede geride bırakılan bir yılda atılan adımlar ile, 2026 yılı ekonomi politikasında ortaya konulacak tedbirler de Kabine’de görüşülecek.