Yayınlanma: 20.05.2024 - 12:32

Güncelleme: 20.05.2024 - 12:32

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, geçirdikleri helikopter kazasında hayatlarını kaybetti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yeni gelişmeyle ilgili programının değişip değişmeyeceği henüz bilinmiyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son Kabine toplantısı 6 Mayıs'ta yapılmıştı. Her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının, bu hafta yani 20 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

Buna göre; Kabine toplantısı 20 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündemi ekonomi olacak.

Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele masaya yatırılacak. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.

Toplantıda, kamuda tasarruf paketinde yer alan ve yasal düzenleme gerektiren başlıklar da gündemde olacak.

O düzenlemeler hakkında ekonomi yönetiminin kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

GÖZLER 9. YARGI PAKETİ'NDE

Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklik, soyadı düzenlemesi, sporda şiddete yönelik önlemler içeren 9. Yargı Paketi’nin de kısa süre içinde Meclis’e sunulması bekleniyor.

Kabinede, yargı paketi hazırlıklarına yönelik de sunum yapılacak.