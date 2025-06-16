Yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yoğun bir gündemle toplanıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 16 Haziran 2025 Pazartesi bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek toplantının saat 15.00’te başlaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ VE KONULARI NELER?

Toplantının ana gündem maddesini İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ile emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar oluşturacak.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI GÜNDEMDE

Son dönemde İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar Kabine Toplantısı'nın ana gündemini oluşturacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yürüttüğü barış diplomasisi kapsamında son 24 saatte ABD Başkanı Donald Trump ile 2 defa görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede çatışmaların sona erdirilmesi, bölgede barışın tesisine yönelik Trump'ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kabine'de bölgede yaşananlar ve Türkiye'ye olası etkileri ele alınacak.

Diğer yandan İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmanın etkisi ile petrol fiyatları tırmanmaya başlarken, savaşın Türkiye'ye olası ekonomik etkileri ve enflasyona yansımaları da masaya yatırılacak.