Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı gündeminde neler var?

Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Türkiye’nin gündemindeki önemli konuların masaya yatırılacağı toplantının tarihi, saati ve gündem başlıkları araştırılıyor. Peki, Kabine toplantısı bugün mü yapılacak, saat kaçta başlayacak? Toplantıda hangi konular ele alınacak? İşte Kabine toplantısına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, Türkiye'nin iç gündemi ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine toplantısında öne çıkan başlıklardan biri fon soruşturması olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulu toplantılarında ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor. Fonların tasfiye süreci ve bu alanda yeni kanuni düzenlemelere ihtiyaç olup olmadığı da gündeme gelebilecek konular arasında yer alıyor.

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin gelişmeler de toplantının önemli başlıklarından biri olacak. Yasal adımlar öncesinde, terör örgütünün bulunduğu bölgelerden çekilmesi ve silah bırakmasına ilişkin istihbarat raporlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında dış politika ve bölgesel güvenlik gelişmelerinin de ele alınması bekleniyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyri ile Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları, toplantının gündemindeki uluslararası konular arasında bulunuyor.

Bölgedeki gelişmelerin Türkiye'nin güvenlik politikaları açısından değerlendirilmesi beklenirken, toplantı sonrasında yapılacak açıklamalarda bu başlıklara ilişkin mesajlar da takip edilecek.