Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı'nın gündeminde neler var?
Yeni haftaya girilmesiyle beraber Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı'nın gündeminde neler var?
Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücretteki artışta. Kabine Toplantısı'nda da asgari ücret artışının görüşülmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı'nın gündeminde neler var?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 23 Aralık 2024 Pazartesi bugün gerçekleşecek.
Toplantının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ VE KONULARI NELER?
Kabine Toplantısının ana gündem maddesini asgari ücretteki artış ve Suriye'de yaşanan gelişmeler oluşturacak
Etiketler: #Kabine Toplantısı #ne zaman
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