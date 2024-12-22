Aşk ve Yemek filminin konusu ne, oyuncuları kim? Aşk ve Yemek filmi ne zaman vizyona girecek?
Yakında vizyona girecek olan Aşk ve Yemek filminin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki,
Aşk ve Yemek filmi sinemada izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Filmin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Peki, Aşk ve Yemek filminin konusu ne, oyuncuları kim? Aşk ve Yemek filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...
AŞK VE YEMEK FİLMİNİN KONUSU NE?
Adanalı dört kardeş Civan, Derviş, Feride ve Ruşen, baba mesleği olan kebapçılık yaparak geçimlerini sağlar. Onların hayatı, Ruşen’in yaşadıkları yerde herkesi dolandırmasıyla alt üst olur. Doğru ve dürüst olmayı en büyük erdem sayan bu aile, yaşanan bu olayın ardından ortadan kaybolan Ruşen’i geride bırakarak, yeni bir hayat kurmak için Samsun’a doğru yola çıkar. Ancak bu yolculuğun onlara büyük sürprizleri olacaktır.
AŞK VE YEMEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Uğur Güneş
Hande Doğandemir
Hatice Aslan
Osman Sonant
Bülent Şakrak
Ceren Taşçı
Emre Basalak
Ferhat Işıktaş
Gün Akıncı
Merve Özgüneş
Oğuzhan Şener
Yusuf Baymaz
AŞK VE YEMEK FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Aşk ve Yemek filmi 7 Şubat 2025 tarihinde beyazperdedeki yerini alacak.
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