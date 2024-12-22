Yayınlanma: 22.12.2024 - 22:29

Güncelleme: 22.12.2024 - 22:29

Aşk ve Yemek filmi sinemada izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Filmin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Peki, Aşk ve Yemek filminin konusu ne, oyuncuları kim? Aşk ve Yemek filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...

AŞK VE YEMEK FİLMİNİN KONUSU NE?

Adanalı dört kardeş Civan, Derviş, Feride ve Ruşen, baba mesleği olan kebapçılık yaparak geçimlerini sağlar. Onların hayatı, Ruşen’in yaşadıkları yerde herkesi dolandırmasıyla alt üst olur. Doğru ve dürüst olmayı en büyük erdem sayan bu aile, yaşanan bu olayın ardından ortadan kaybolan Ruşen’i geride bırakarak, yeni bir hayat kurmak için Samsun’a doğru yola çıkar. Ancak bu yolculuğun onlara büyük sürprizleri olacaktır.

AŞK VE YEMEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Uğur Güneş

Hande Doğandemir

Hatice Aslan

Osman Sonant

Bülent Şakrak

Ceren Taşçı

Emre Basalak

Ferhat Işıktaş

Gün Akıncı

Merve Özgüneş

Oğuzhan Şener

Yusuf Baymaz

AŞK VE YEMEK FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Aşk ve Yemek filmi 7 Şubat 2025 tarihinde beyazperdedeki yerini alacak.