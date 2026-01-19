19 Ocak 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı gündemin odağında yer alıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak, gündemdeki konular neler?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü Beştepe'de gerçekleşecek. Toplantının öğleden sonra başlaması bekleniyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ele alınacak.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMDEKİ KONULAR NELER?
Kabine Toplantısı gündemi araştırılıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, iç ve dış politika başlıkları ele alınacak. Gündemde öncelikli olarak Suriye’deki son durum, terörle mücadele politikaları ve Gazze Barış Planı yer alıyor.