Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler var?

Yayınlanma: 08.01.2024 - 10:47

Güncelleme: 08.01.2024 - 10:47

Gündemi yakından takip etmekte olan vatandaşlar, Kabine toplantısının tarihini merak ediyor. Normal şartlarda iki haftada bir olmak üzere gerçekleştirilen Kabine toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 3 haftadır gerçekleştirilemiyor. Memur ve emekli zammı açıklamasının ardından ise yeni toplantıda en önemli başlık işçi ve bağkur emeklilerine verilem zam oranının güncellenmesi olacak. Peki Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta toplantı var mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine toplantısı en son 6 Aralık tarihinde gerçekleşti.

Normal zamanda iki haftada bir olmak üzere gerçekleşen toplantı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 3 haftadır yapılamıyor.

Yeni Kabine toplantısının tarihi ise henüz belli değil.

KABİNE TOPLANTISININGÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Emeklilere yönelik zam düzenlemesi, ekonomi ve terörle mücadele başlıkları ele alınacak.

Yeni yılla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 49,25; işçi ve Bağ-kur emeklileriyse yüzde 37,56 zam aldı.

2 zam oranı arasındaki fark, kamuoyunda tartışma konusu oldu. Hükümet farkın kapatılması için çalışma yürütüyor.

Ayrıca en düşük emekli maaşıyla ilgili de düzenleme yapılması planlanıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında, Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zam konusunda bir sunum yapması bekleniyor.

Ekonomideki son gelişmeler de Kabine toplantısında ele alınacak. Faiz artış oranlarının piyasalara yansıması ve enflasyonla mücadele konusunda bakanların Erdoğan'ı bilgilendirmesi bekleniyor.

Ticaret Bakanlığının fahiş artışlara ilişkin yürüttüğü denetimler de Kabine'nin gündeminde olacak.