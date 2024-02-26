Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı'nın gündeminde neler var?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine son olarak 12 Şubat tarihinde toplanmıştı. Yurttaşlar, bu hafta kabinenin toplanıp toplanmayacağını merak ediyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısının konuları neler?
Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine son olarak 12 Şubat tarihinde toplanmıştı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısının konuları neler?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Son olarak 12 Şubat tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yeni toplantı tarihi merak ediliyor.
Normal şartlarda her 14 günde bir yapılan Kabine toplantısının 26 Şubat 2024 Pazartesi günü yapılması bekleniyor
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.
Öte yandan 8. Yargı Paketi, torba yasa ve Aile ve Gençlik Fonu gibi konularında ele alınması bekleniyor.
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