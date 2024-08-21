Kabine Toplantısı’nın Ahlat’ta yapılması planlanıyor

Yayınlanma: 21.08.2024 - 18:12

Güncelleme: 21.08.2024 - 18:14

Ahlat'ta, 23-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının da AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 25 Ağustos'ta, ilk kez Ahlat'ta yapılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl da bazı bakanlarla birlikte Ahlat'ta Malazgirt Zaferi kutlama etkinliklerine katılmıştı.