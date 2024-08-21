Kabine Toplantısı’nın Ahlat’ta yapılması planlanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamalarına hazırlanan Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirileceği öğrenildi.
Ahlat'ta, 23-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlanacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının da AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 25 Ağustos'ta, ilk kez Ahlat'ta yapılacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl da bazı bakanlarla birlikte Ahlat'ta Malazgirt Zaferi kutlama etkinliklerine katılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li Eren Erdem partisinden istifa etti!
- Öğrenciler okul çıkışı Kuran Eğitim Merkezi'ne gidecek
- 16 yaşındaki çocuk 'fotoğraf' yüzünden öldürüldü!
- İnsanların ölmeyi 'unuttuğu' ada, 50 km uzağımızda!
- Konuşmakla mı tehdit etti?
- Suavi’den ilk açıklama geldi!
- AKP'li Metiner'den Erdoğan'a açık soru
- İlkay Gündoğan'ın yeni adresini duyurdular!
- Uzman olmadan koltuğu kaptı
- Kadını sokak ortasında darbeden erkek tutuklandı