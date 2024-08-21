Kabine Toplantısı’nın Ahlat’ta yapılması planlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamalarına hazırlanan Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

ANKA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 18:12
Kabine Toplantısı’nın Ahlat’ta yapılması planlanıyor
Abone Ol google-news

Ahlat'ta, 23-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının da AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 25 Ağustos'ta, ilk kez Ahlat'ta yapılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl da bazı bakanlarla birlikte Ahlat'ta Malazgirt Zaferi kutlama etkinliklerine katılmıştı.


İlgili Haberler

İran'da 'kabine listesi' krizi: 11 günde görevinden istifa etti!

İran'da 'kabine listesi' krizi: 11 günde görevinden istifa etti!
Pezeşkiyan'ın kabinesi Meclisten eksiksiz güvenoyu aldı

Pezeşkiyan'ın kabinesi Meclisten eksiksiz güvenoyu aldı
Netanyahu, kabine üyelerini uyardı: 'İsrail için önemli günler...'

Netanyahu, kabine üyelerini uyardı: 'İsrail için önemli günler...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler