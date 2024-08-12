Netanyahu, kabine üyelerini uyardı: 'İsrail için önemli günler...'
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine üyelerinden güvenlik konularını kamuoyu önünde konuşmamalarını istedi.
İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun kabine üyelerini güvenlik konularını kamuoyu önünde konuşmamaları konusunda uyardığı belirtildi.
Netanyahu'nun kabine üyelerine İran ve Hizbullah ile yaşanan gerilimden dolayı İsrail için "önemli günler" olduğu mesajını verdiği ifade edildi.
Kabine üyelerini uyaran Netanyahu'nun güvenlik konularının kamuoyu önünde konuşulmamasını istediği kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.
İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.
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