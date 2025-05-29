İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşar Esad iktidarının yıkılmasının ardından Suriyelilerin dönüşlerinin hızlandığını söyledi. Peki, Kaç Suriyeli ülkesine döndü? Türkiye'de ne kadar yabancı var?

"9 ARALIK'TAN BU YANA 250 BİN 64 SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ"

Bakan Yerlikaya şunları söyledi:

" 2017'den itibaren göçü kaynağında durdurduk. 2016'dan günümüze kadar 1 milyon 126 kişi geri döndü. Bu sayıyı ilk kez duyuruyoruz. 9 Aralık 2024 sabahından itibaren bugüne kadar 250 bin 64 kişi döndü."

TÜRKİYE'DE NE KADAR YABANCI VAR?

Bakan Yerlikaya, Türkiye'deki göçmenlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de 3 milyon 988 bin 157 yabancı var. 2.711.170 geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı. 1.104.385 kişinin ikamet izni var. 172.602 uluslararası koruma altındakilerin sayısı."