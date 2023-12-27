Kaçak 238 bin makaron ele geçirildi... 1 gözaltı!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kaçak 238 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 16:24
Kaçak 238 bin makaron ele geçirildi... 1 gözaltı!
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Yeşilköy Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.

Araçta kaçak 238 bin makaron ele geçirilirken, sürücü R.B.'nin gözaltına alındığı aktarıldı.


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