Kaçak av yapan 23 kişi av sırasında yakalandı
Denizli’nin Çivril ilesinde bulunan Işıklı Göl’de kaçak avlanan 23 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Denetimlerin sıklaştırıldığı Işıklı gölünde devriye görevi yapan Doğa Koruma ve Milli parklar ekipleri ve Jandarma komutanlığına bağlı bot timi gölde kaçak av yapan 23 kişiyi av sırasında yakaladı.
Kaçak av yaptığı belirlenen 23 kişi gözaltına alınırken şahısların avlanması yasak olmasına rağmen avladıkları 35 adet kuşa da el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, verilen idari para cezaları sonrasında serbest kaldı.
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