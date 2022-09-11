Kaçak avcılar, av koruma memurunu öldürdü
Hatay'nın Defne ilçesindeki ormanda kaçak avcıların Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'nde görevli av koruma memurlarına tüfekle açtığı ateşte Mehmet Ali Koşar (43) hayatını kaybetti, M.A. yaralandı.
Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanda kaçak avcılara karşı görev yapan Mehmet Ali Koşar ve mesai arkadaşı M.A.'ya, 11 Eylül Pazar günü saat 09.30 sıralarında kimliği belirsiz kaçak avcılar tarafından tüfekle ateş açıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Koşar göğsünden vurulurken, M.A. da sol bacağından yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Koşar'ı hayatını kaybettiğini belirledi. M.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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